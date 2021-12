Il club ha deciso: altro esonero in Serie A

Arriva un altro addio in Serie A, dopo la sconfitta con l’Empoli di lunedì terminata 3-1, è giunta al termine l’esperienza di Luca Gotti all’Udinese.

Esonero Gotti Udinese

Il club friulano ha deciso di esonerare l’allenatore dopo essere riuscito a portare a casa solo 3 vittorie in sedici giornate giocate, e per aver pareggiato le altre sette e perso le restanti sei gare totalizzando 16 punti. È dunque costata cara la recente sconfitta che ha portato le sue posizioni al capolinea.

Per sostituirlo, in pole c’è Gabriele Cioffi, proprio il vice dell’ormai ex tecnico dei bianconeri.