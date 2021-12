Leicester, Rodgers: “Napoli? Lo analizzeremo per vincere”, poi la notizia su Vardy

L’allenatore del Leicester, prossima avversaria del Napoli in Europa League, Brendan Rodgers ha tenuto una conferenza stampa a seguito della sconfitta contro l’Aston Villa nella quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito le sue parole:

“Il riposo di Vardy è dato dalla partita col Napoli? Davanti a noi abbiamo così tante partite da giocare, non ci sono molti calciatori che giocheranno ogni singolo match, soprattutto i nostri attaccanti. Non credo che ci sia nessuno nella squadra a cui possa essere garantito di disputare ogni singola gara in campo. Pensavo che Patson Daka fosse entrato e avesse fatto molto bene”.

In vista della partita di giovedì: “Ora aspettiamo il match con il Napoli. Per questa partita abbiamo Jamie (Vardy, ndr) che ha giocato per mezz’ora e può essere pronto. Poi c’è Iheanacho e Daka, sono disponibili tutti e tre. Si tratta di una partita nuova dove noi analizzeremo gli azzurri e poi sceglieremo la squadra più adatta con cui pensiamo di poter trovare la vittoria”.