SERIE A FEMMINILE - Napoli-Empoli 0-1 (9' Bragonzi): le azzurre stendono il tappeto rosso alle toscane

Buongiorno, cari lettori di Spazio Napoli. Per la decima giornata di Serie A Femminile, il Napoli ha giocato l'importantissimo scontro salvezza contro l'Empoli di Fabio Ulderici, al penultimo turno del girone d'andata.

Il nuovo duo di allenatori ex Florentia San Gimignano, Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, non riesce ad esordire con una vittoria, nell'occasione più importante. Lo scontro diretto se lo aggiudicano le ragazze di Fabio Ulderici.

IL RACCONTO DEL MATCH

Primo tempo con il Napoli in maggior possesso della palla ma chi ha sbloccato subito il match è l'Empoli, al nono minuto di gara: assist di Cinotti a mezza altezza per Bragonzi, che supera Di Marino e, a tu per tu con Aguirre, ha deciso per il pallonetto all'interno dell'area. 0-1 per i toscani, che hanno gestito il vantaggio in questi primi 45 minuti, mentre il Napoli ha mantenuto il possesso palla senza per una reale occasione da rete. Incredibilmente, in chiusura di primo tempo, non è riuscito a sfruttare un contropiede in quattro contro tre ma, anzi, si fa riprendere il pallone e sulla seguente ripartenza dell'Empoli, le azzurre hanno rischiato lo 0-2.

Il secondo tempo è iniziato con un piglio diverso da parte delle azzurre: doppia occasione per Eleonora Goldoni, prima da punizione su un fallo al limite del rosso per il portiere avversario Capelletti, poi dopo un bell'uno-due con la compagna, tutto al 6' e al 7' della ripresa. Il Napoli prosegue a cercare la rete del pareggio ma l'Empoli chiude bene gli spazi. La squadra di Ulderici è ordinata e ben messa in campo, concede poco e quando concede e il Napoli a non sfruttare. La trama è la stessa, nell'arco di tutto il secondo tempo. Solo un retropassaggio di Bellucci scomposto, una sorta di pallonetto a Capelletti, stava quasi per beffare l'Empoli ma il pallone è uscito di pochissimo a lato

LE FORMAZIONI TITOLARI

NAPOLI (4-4-2): Aguirre, Erzen, Garnier, Di Marino (dal 91' Awona), Abrahamsson; Imprezzabile (dal 65' Colombo), Goldoni, Sara Tui, Toniolo (dal 45' Severini); Popadinova, Porcarelli (dal 65' Acuti). All. Domenichetti.

A disposizione: Chiavaro, Blanco, Corrado, Kuenrath, Capitanelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Capelletti; De Rita, Brscic (dal 56' Binazzi), Knol, Mella; Prugna, Bellucci; Oliviero, Cinotti, Nocchi (dal 61' Dompig); Bragonzi (dall'85' Monterubbiano). All. Ulderici.

A disposizione: Ciccioli, Nichele, Tamborini, Morreale, Nicolini, Sacchi.