Il Napoli perde con l'Atalanta nonostante una prestazione ottima: la reazione inedita di Spalletti

È stato sempre, costantemente primo il Napoli di Spalletti, dalla prima fino alla sedicesima giornata, l'ultima giocata, contro l'Atalanta e persa in controrimonta 2-3 in casa ieri, sabato 4 dicembre. La stessa Atalanta si è avvicinata al terzo posto, oggi proprio occupato dal Napoli, mentre Milan e Inter hanno effettuato il sorpasso. Ma ciò che ha sorpreso in una serata nata storta, anche per via dei tanti azzurri infortunati, è stata la prestazione, comunque di livello. E non solo quella, secondo Il Mattino, che ha raccontato la reazione di Luciano Spalletti, iniziata in tribuna per la squalifica.

"Dà coraggio a tutti, fa i complimenti. Aver perso la testa della classifica fa male, ma non è un dramma. «Sono fiero di questa vostra prestazione», ripete in maniera inedita, perché a Spalletti non piace mai parlare alla fine di una gara. Ma è li nel ventre del Maradona e sa che è il momento di dire qualcosa. Spalletti ha perso e quindi ha deciso di parlare lui, nonostante la squalifica (farà ricorso nei prossimi giorni per la seconda giornata) perché «non è giusto che lo faccia Domenichini»”.