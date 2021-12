Eurorivali - Il Leicester perde contro l'Aston Villa: ora la classifica è preoccupante

Giovedì sera il Napoli si gioca il primo tutto per tutto della stagione. Al Maradona arriva il Leicester per l'ultima sfida di Europa League che sancirà le sorti europee degli azzurri di Luciano Spalletti. Molto dipenderà dalla sfida di Fuorigrotta, ma un occhio andrà dato anche al match tra Legia Varsavia e Spartak Mosca.

Leicester: nuova sconfitta prima del Napoli

Il Napoli vive un momento complesso dal punto di vista delle indisponibilità della rosa. Luciano Spalletti ha gli uomini contati e difficilmente riuscirà a recuperare i suoi "fedelissimi" per la sfida di Europa League contro il Leicester. D'altro canto, invece, le Foxes vivono un momento complesso per la classifica.

Questo pomeriggio è arrivata un'altra sconfitta, questa volta contro l'Aston Villa, che ha bloccato i ragazzi di Brendan Rodgers all'11esimo posto in classifica, a +9 dalla zona retrocessione e a -8 dalla zona Champions. Anche il club inglese si giocherà il tutto per tutto al Maradona giovedì sera, in una sfida che si preannuncia spettacolare.