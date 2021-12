Napoli-Atalanta, niente tutto esaurito: biglietti ancora disponibili in alcuni settori

Lo ha detto anche Spalletti ieri in conferenza stampa e la partita con la Lazio ne è stata la conferma: il Napoli ha bisogno di Napoli. In un momento in cui la squadra deve fare i conti con diverse difficoltà, legate soprattutto (e forse esclusivamente) agli infortuni, c'è una notizia positiva: quattro delle ultime cinque partite del 2021 si giocheranno allo Stadio Diego Armando Maradona. Escluso il big match di San Siro contro il Milan, infatti, il Napoli sfiderà Atalanta, Leicester, Empoli e Spezia nel proprio tempio di Fuorigrotta.

Biglietti Napoli Atalanta

Se però il Napoli ha potuto contare su uno stadio gremito di tifosi pronti a incitare la squadra, complice anche l'evento organizzato per ricordare Maradona, non sarà lo stesso questa sera contro l'Atalanta. Infatti, a meno che nelle ultime ore non saranno acquistati tutti i tagliandi ancora disponibili, diversi settori non sono ancora pieni.

Sul sito di TicketOne si possono trovare ancora biglietti per gli anelli inferiori di entrambe le Curve e dei Distinti. Disponibilità media anche per il settore superiore dei Distinti. Così come sono ancora disponibili parecchi biglietti per le Tribune Nisida e Posillipo. Insomma, stasera sicuramente il Napoli potrà contare su una grande spinta del proprio pubblico, ma tutti i tifosi dovranno farsi sentire ancora di più per sostenere la squadra e dar voce anche a quei sediolini che rimarranno vuoti.