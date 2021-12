Napoli-Atalanta, le ultime da Bergamo: un titolare ancora out

Sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha pubblicato il report dell'allenamento odierno, in preparazione alla trasferta con il Napoli di sabato 4 dicembre. Di seguito il report:

"Prosegue al Centro Bortolotti di Zingonia la preparazione alla partita di sabato sul campo del Napoli. Allenamento al pomeriggio per i nerazzurri: lavoro differenziato per Lovato, terapie per Gosens.

Atalanta, Gosens

Domani, venerdì 3 dicembre, è già tempo di rifinitura, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, con una seduta pomeridiana che precederà la partenza per Napoli".

Inoltre, secondo Tuttomercatoweb.com, il 2021 di Robin Gosens potrebbe essere già finito. Gli ultimi esami del laterale tedesco hanno infatti evidenziato una riacutizzazione del problema al bicipite femorale destro rimediato il 29 settembre contro lo Young Boys.