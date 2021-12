Spalletti non ha dubbi: "C'era fallo sul gol del pareggio"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Sassuolo, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Assenze? Sono mancati calciatori forti, top che possono dare un po’ di tranquillità alla squadra per la gestione della partita. Il Sassuolo è tornato con forza dopo il 2 a 0, abbiamo perso palloni facili e non siamo riusciti a gestire. Dovevamo fare qualcosa in quel momento lì, non ci siamo riusciti. Il Sassuolo è una squadra forte, lo sapevamo”.

Spalletti Napoli

“Centrocampo? Abbiamo calciatori di qualità. Fabian mi aveva chiesto di sostituirlo, io gli ho detto ‘altri 2 minuti’ e si è fatto male. Mi dispiace, ora ha un po’ di problema, come Koulibaly. Il campo non era di grandissima qualità. Valuteremo, i medici sono di primissima qualità. Ad Insigne si è indurito un polpaccio, l’ho sostituito per evitare il rischio che si facesse male e lui era d’accordo. Lorenzo ha fatto molto bene, ha avuto due occasioni importanti. La squadra si è comportata molto bene, è mancata la qualità nello gestire la palla dopo averla riconquistata. Gliel’abbiamo ridata spesso e ci hanno aggredito”.

“Espulsione? Ho protesto su quel fallo che poi è stato invertito, il fallo su cui è scaturito il secondo gol del Sassuolo. Mi riferisco al fallo su Rrahmani che poi è stato trasformato a favore del Sassuolo. Ho protestato in maniera troppo reattiva”.