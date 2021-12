Napoli e Sassuolo prime due italiane in una classifica speciale: il dato

Sassuolo-Napoli è una delle partite più interessanti del turno infrasettimanale di Serie A. Gli azzurri, reduci da una bellissima vittoria contro la Lazio, vogliono confermarsi in vetta e continuare a lottare per grandi obiettivi. Dall'altra parte, il Sassuolo ha appena battuto il Milan e vuole far male anche al Napoli dopo aver vinto anche contro la Juventus.

Napoli

Napoli primo in Serie A per possesso palla: Sassuolo secondo

La Gazzetta dello Sport, analizzando il match tra Napoli e Sassuolo, fa emergere un dato molto interessante sulla gara del Mapei Stadium. Il Napoli è primo per possesso palla in Serie A, con la media del 59,7% e al secondo posto c’è il Sassuolo con il 56,4%.

Al Mapei Stadium, dunque, potrebbe andare in scena una partita molto spettacolare, fatta di azioni ben costruite e con una fitta rete di passaggi.