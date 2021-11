Condò: "Spalletti è identitario, lo fa con Napoli e i suoi tifosi"

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato del Napoli e di Spalletti durante la trasmissione Sky Calcio - l'originale. Di seguito le sue dichiarazioni:

Spalletti ha un carattere che si sposa bene con quello della piazza di Napoli. Lui è molto identitario e chiama molto a raccolta i tifosi.

Foto: GETTY - Spalletti Napoli

Condò su Spalletti: "Sapeva dall'inizio di avere una squadra forte"

Ha una squadra forte e lo sapeva dall'inizio. È riuscito ad apportare i correttivi necessari rispetto al girone di ritorno dell'anno scorso.

In Osimhen, poi, ha trovato una grande risorsa. Tuttavia, anche la prima gara senza di lui è stata una meraviglia. La Lazio non è certo l'ultima in classifica, ma il Napoli ha giocato benissimo. Non dimentichiamoci che mancava anche Anguissa".