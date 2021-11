Politano: "Abbiamo un sogno nel cuore! Non vedo l'ora di tornare"

Non solo gli azzurri presenti in campo: anche Matteo Politano, rimasto a casa a causa della positività al Covid-19, ha festeggiato. L'attaccante azzurro ha comunque seguito il match e ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune storie per esultare.

Napoli Lazio Politano

Oltre alle storie, Politano ha anche pubblicato una foto dei suoi compagni di squadra con una didascalia molto chiara: "Abbiamo un sogno nel cuore...Non vedo l'ora di tornare". Il numero 21 aspetta la negatività al Covid-19 per poter tornare a disposizione di mister Spalletti.