Ancelotti: "Per lo scudetto è corsa a tre, ma il Napoli ha un problema. Sento ancora De Laurentiis"

L'ex allenatore del Napoli (tra le tante) e attuale tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della lotta scudetto in Serie A.

Intervista Ancelotti Napoli

"Sono sorpreso dalle difficoltà della Juve, non è squadra da alti e bassi, il suo specifico è la continuità, non la bellezza. Periodo brutto, ma la crisi di risultati è fisiologica, la Juve è entrata nella stagione del rinnovamento, dopo tanti anni di successi. Per lo scudetto la corsa è a tre, non escludo il Napoli, anche se la perdita di Osimhen è grave. Spalletti sta facendo un grande lavoro. Aurelio ogni tanto lo sento. In amicizia"