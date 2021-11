UFFICIALE - Tutti negativi i tamponi per il gruppo squadra

Continuano ad arrivare buone notizie per la SSC Napoli. Dopo alcune novità negative, come la positività al Covid di Politano Demme e Zanoli, sembra scongiurato il rischio di un focolaio. Come di consueto, infatti, la società ha aggiornato su Twitter i tifosi riguardo i tamponi.

Anche oggi, fortunatamente, sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dal gruppo squadra. Gli azzurri prepareranno quindi al completo, al netto degli infortunati, la sfida di domenica contro la Lazio. Il posticipo, in programma al Maradona alle 20:45, sarà un banco di prova importante per gli azzurri.

