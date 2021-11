"Vado dove mi porta il cuore": le toccanti parole di Maradona sull'arrivo a Napoli

Un anno dalla scomparsa del Pibe de Oro. A Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione "Radio Goal", è stato mandato in onda un audio di Diego Armando Maradona che racconta la rottura con il Barcellona e il suo arrivo a Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Con questa maglietta io ho sognato. Me ne sono andato dal Barcellona; Barcellona è il primo, secondo, terzo club del mondo. Quando sono andato a firmare per il Napoli, Nuñez mi ha detto che non sarei dovuto andare. Ti do 5 anni ancora, con il doppio di quello che guadagni. Gli ho detto no, io vado dove mi porta il cuore. Io vado in una città spettacolare, perché invece dei soldi preferisco correre dietro una palla”.