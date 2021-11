Un Osimhen stoico all'uscita dal campo di San Siro: il retroscena

L'infortunio patito da Victor Osimhen dopo lo scontro testa a testa con Milan Skriniar, in Inter-Napoli, è stato davvero pesante. Il guaio riportato dall'attaccante azzurro per fortuna non ha avuto ripercussioni gravi all'occhio, altrimenti Victor avrebbe potuto subire anche serie complicazioni alla vista. Comunque, nonostante il dolore acuto, è uscito dal campo stoicamente, sulle sue gambe e non approfittando la barella.

Secondo quanto riportato quest'oggi da Il Mattino, infatti, l'attaccante avrebbe chiarito il particolare solo ai compagni del Napoli che lo hanno chiamato per sincerarsi delle sue condizioni: "Aveva capito, sul prato di San Siro, che l'incidente era grave. Ma aveva deciso di non uscire in barella ma con le sue gambe per non far preoccupare i suoi familiari e gli amici che erano a casa e che guardavano la partita in tv", si legge sul quotidiano.