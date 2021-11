ULTIM'ORA - Infortunio anche per Insigne: il capitano non ci sarà contro lo Spartak

Piove sul bagnato in casa Napoli: dopo gli infortuni di Osimhen e Anguissa, Spalletti deve fare a meno di un altro titolare per la sfida di domani contro lo Spartak Mosca.

Infortunio Insigne

Come comunicato dal Napoli nel report allenamento di oggi: "Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro". Una notizia che proprio non ci voleva per il tecnico Luciano Spalletti.