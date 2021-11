Collaboratori di Mancini in tribuna: l'Italia pensa di convocare un nuovo attaccante

Le difficoltà offensive mostrate dalla Nazionale Italiana hanno spinto il CT Roberto Mancini a vagliare altre soluzioni per l'attacco, compresa la possibilità di convocare qualche nuovo calciatore.

Una delle idee negli scorsi giorni è quella di chiamare l'attaccante del Cagliari, Joao Pedro, che tra poche settimane completerà l'iter per avere il passaporto italiano. Il calciatore, nonostante le tante reti con la maglia dei sardi, non è mai stato preso in considerazione dal Brasile.

FOTO: Getty - Joao Pedro Cagliari

La soluzione sta diventando pian piano sempre più concreta. Infatti, come rivelato su Twitter dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, nello scorso weekend collaboratori del CT Mancini hanno assistito a Sassuolo-Cagliari per visionare proprio Joao Pedro. L'ipotesi della convocazione avanza prepotentemente.

ECCO IL TWEET:

Anche ieri collaboratori di Roberto #Mancini hanno visionato la prestazione di Joao Pedro con il #Cagliari contro il #Sassuolo. L’ipotesi di una sua convocazione con l’#Italia è vagliata concretamente. @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) November 22, 2021