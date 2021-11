Inter-Napoli decisiva anche per un altro primato: la curiosa statistica

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Inter-Napoli non è soltanto fondamentale per il campionato di Serie A in corso.

I sette punti di vantaggio che gli azzurri conservano sulla squadra campione d'Italia sono certamente un bottino da custodire gelosamente, ma non è l'unica ragione per cui il Napoli deve ambire alla vittoria.

Foto: GETTY - Napoli Inter Scudetto

Un altro successo, infatti, consentirebbe agli uomini di Spalletti di staccare proprio l'Inter nella classifica dei punti ottenuti nell'anno solare.

Dall'inizio del 2021, infatti, il Napoli ha ottenuto 84 punti in 37 partite, mentre i nerazzurri ne hanno totalizzati 83 (ma con una gara in meno). A San Siro, dunque, ci si gioca anche un altro primo posto in classifica.