Barzaghi: "Inzaghi può recuperare 3 calciatori. Koulibaly è il più forte del mondo"

Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset e inviato per l'Inter, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Come stanno gli acciaccati dell'Inter? Bastoni ha lavorato a parte, vediamo se oggi pomeriggio farà allenamento con la squadra. Dovrebbe comunque recuperare per la gara contro il Napoli. Inzaghi dovrà scegliere chi schierare come centrale di difesa, se Ranocchia oppure Bastoni, con Dimarco sul centro-sinistra. Escluderei a priori la difesa a quattro.

Passando all'attacco, anche Dzeko dovrebbe farcela. Lautaro Martinez è stato trattato con le maniere forti dai difensori del Brasile, ma anche lui dovrebbe essere della partita. Sanchez, invece, potrebbe star fuori un po'".

Foto: GETTY - Bastoni difensore Inter

Inter-Napoli anche per il mercato

"Vecino a Napoli? Come spiegato già questa estate, Inzaghi voleva puntare su di lui. Essendo in scadenza di contratto, tuttavia, non credo che si muova a gennaio. Penso che possa essere più appetibile a costo zero per questa estate, visto che Spalletti stravede per lui.

Osimhen? Credo che vorrà dimostrare, in casa dei Campioni d'Italia, di essere quello che, per me, è l'attaccante più straripante del campionato.

Napoli miglior difesa? Di solito chi ha la miglior difesa coincide con la vincitrice del campionato. In questo momento, poi, Koulibaly non ha rivali al mondo: è il più forte in assoluto".