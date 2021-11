Alla scoperta di Daniel Hysaj: gioiellino del Napoli Primavera e cugino di Elseid

Il Napoli questa estate ha perso Elseid Hysaj, andato via in scadenza di contratto ed accasatosi alla Lazio con Maurizio Sarri. In maglia azzurra però, nelle giovanili, si sta facendo sempre più spazio Daniel Hysaj, cugino dell'ex terzino azzurro.

Chi è Daniel Hysaj

Daniel Hysaj è un difensore centrale classe 2004 che si sta mettendo molto bene in mostra nella Primavera del Napoli di mister Nicolò Frustalupi. Hysaj è entrato a far parte delle giovanili del Napoli già da tempo, prima nell'under 17 ed ora in Primavera. A suon di ottime prestazioni sta trovando sempre più spazio sia con Frustalupi e sia in nazionale. Infatti Daniel Hysaj ha giocato ieri con l'Albania under 19 (quindi tra i più "grandi") contro la Serbia per la qualificazione agli Europei di categoria. Il difensore azzurro ha fatto un'ottima prestazione ed è stato in campo per tutti i novanta minuti.

I primi passi

Daniel è arrivato a Napoli nel corso dello scorso campionato a soli 16 anni. La sua carriera inizia in Puglia, nell'ASD Pellegrino Sport Altamura nel 2009, a soli cinque anni. Resta lì fino al 2018 e poi passa per la prima volta nei professionisti nelle giovanili del Matera. Dopo appena una stagione si trasferisce al Bari, entrando nell'orbita della famiglia De Laurentiis. Resta pochissimo ai biancorossi, prima di passare al Napoli, prima in under 17 e poi in Primavera.

Hysaj ruolo e caratteristiche

Il suo ruolo principale è certamente quello di difensore centrale, dove si sta mettendo maggiormente in mostra e sta mostrando tutte le sue doti e qualità. Di piede destro, Hysaj all'occorrenza però può giocare anche in mediana, viste le sue doti in fase di lettura di gioco.