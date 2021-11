Audiconsum chiede di togliere l'esclusiva della Serie A a DAZN

Negli ultimi giorni, complice forse anche la pausa nazionali, si è spesso parlato di DAZN, in relazione ad alcune mosse previste dall'emittente televisiva per il prosieguo della stagione.

In primis, tuttavia, è arrivato un comunicato da parte di DAZN in cui è stata fatta chiarezza: fino alla fine di questa stagione, gli utenti potranno continuare a vedere le partite su due dispositivi contemporaneamente.

Foto: GETTY - Diletta Leotta DAZN

Oltre a ciò, pare che Audiconsum non voglia fermare la propria offensiva. L'associazione a tutela dei diritti dei consumatori, in un comunicato, ha elencato una serie di disservizi della piattaforma.

Tra queste, spiccano le difficoltà di trasmissione (comunque in calo negli ultimi tempi), l'assenza di un servizio clienti telefonico e la non ottimale qualità video (sebbene il Full HD è in arrivo).

Di seguito il comunicato ufficiale:

"Concedere l’esclusività dell’evento sportivo più popolare in Italia ad un solo operatore ha creato, di fatto, un monopolio. L'associazione chiede, da oltre tre mesi ed in particolare ad Agcom, di:

Estendere il già esistente accordo per bar e ristoranti , che permette la visione di tutte le partite del campionato anche in 4k, su piattaforma satellitare anche ai consumatori;

, che permette la visione di tutte le partite del campionato anche in 4k, su anche ai consumatori; Verificare tutte le condizioni di contratto previste da DAZN , comprese quelle per le ricaricabili, e farle modificare nelle parti che non garantiscono i diritti del consumatore, come: l’istituzione del servizio clienti telefonico, le modalità di reclamo e recesso, la partecipazione alle conciliazioni;

, comprese quelle per le ricaricabili, e farle modificare nelle parti che non garantiscono i diritti del consumatore, come: l’istituzione del servizio clienti telefonico, le modalità di reclamo e recesso, la partecipazione alle conciliazioni; Analizzare le modalità che DAZN prevede per le aree a bassa connessione con sistemi che garantiscano l’inclusione dei cittadini senza elevare i costi ;

con sistemi che garantiscano l’inclusione dei cittadini ; Intervenire e regolamentare le modifiche unilaterali"