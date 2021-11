Di Lorenzo chiesto da altre squadre? Parla l'agente

L'uomo copertina del weekend del Napoli è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Ieri sera il terzino destro azzurro ha trovato la prima rete stagionale, andando a pareggiare lo svantaggio iniziale contro il Verona. Inoltre, dopo la gara del Maradona, è diventato l'unico calciatore a disposizione di Spalletti ad aver disputato tutte le gare in stagione fino ad oggi.

Il suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato delle prestazioni del terzino del Napoli e del suo futuro.

“Di Lorenzo è un calciatore con un rendimento elevatissimo. Mi sembra che più giochi e meno si stanca. Questa è una cosa anormale perché un po’ di fatica dovrebbe provarla, come i calciatori normali. Da quando è arrivato a Napoli si è piantato lì e ha giocato tutte le partite. Ha giocato con tutti gli allenatori, quindi vuol dire che l’allenatore di turno pensa che vada schierato sempre. Magari bisognerà dargli riposo nel momento in cui si vede siano in difficoltà”.

Napoli Di Lorenzo

Agente Di Lorenzo: "Per il Napoli è incedibile"

Il presente e il futuro di Giovanni Di Lorenzo è al Napoli. Il suo agente ha affermato che per il club azzurro è praticamente incedibile.

Quante squadre hanno chiesto Di Lorenzo? "Poche squadre, perché sanno che era incedibile. Approcci minimi perché sapevano che la possibilità di prenderlo erano vicine allo zero. Poi è normale che se va sul mercato, arriveranno 5-6 squadre. Il Napoli ha fatto un grande affare prendendolo”.