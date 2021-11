Sono 14 gli azzurri convocati in nazionale per gli impegni di novembre

Dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Verona e dopo tutta la dodicesima giornata di Serie A, è ancora tempo di fermarsi per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri convocati per le sfide finali valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar sono 14 in totale e lasceranno nelle prossime ore Castel Volturno. Di seguito, la lista completa dei calciatori.

GLI AZZURRI IN NAZIONALE

Lorenzo Insigne , Alex Meret , Giovanni Di Lorenzo (ITALIA) : venerdì 12 novembre contro la Svizzera e lunedì 15 novembre contro l' Irlanda del Nord

, , : venerdì 12 novembre contro la e lunedì 15 novembre contro l' Adam Ounas (ALGERIA) : venerdì 12 novembre contro il Gibuti e lunedì 15 novembre contro il Burkina Faso

: venerdì 12 novembre contro il e lunedì 15 novembre contro il Eljif Elmas (ARMENIA) : giovedì 11 novembre contro l' Armenia e domenica 14 novembre contro l' Islanda

: giovedì 11 novembre contro l' e domenica 14 novembre contro l' Dries Mertens (BELGIO) : sabato 13 novembre contro l' Estonia e martedì 16 novembre contro il Galles

: sabato 13 novembre contro l' e martedì 16 novembre contro il André Frank Zambo Anguissa (CAMERUN) : sabato 13 novembre contro il Malawi e martedì 16 novembre contro la Costa D'Avorio

: sabato 13 novembre contro il e martedì 16 novembre contro la David Ospina (COLOMBIA) : giovedì 11 novembre contro il Brasile e martedì 16 novembre contro il Paraguay

: giovedì 11 novembre contro il e martedì 16 novembre contro il Amir Rrahmani (KOSOVO) : mercoledì 10 novembre contro la Giordania e domenica 14 novembre contro la Grecia

: mercoledì 10 novembre contro la e domenica 14 novembre contro la Hirving Lozano (MESSICO) : venerdi 12 novembre contro gli Stati Uniti e martedì 16 novembre contro il Canada

: venerdi 12 novembre contro gli e martedì 16 novembre contro il Victor Osimhen (NIGERIA) : sabato 13 novembre contro la Liberia e martedì 16 novembre contro Capo Verde

: sabato 13 novembre contro la e martedì 16 novembre contro Piotr Zielinski (POLONIA) : venerdì 12 novembre contro Andorra e lunedì 15 novembre contro l' Ungheria

: venerdì 12 novembre contro e lunedì 15 novembre contro l' Kalidou Koulibaly (SENEGAL) : giovedì 11 novembre contro il Togo e domenica 14 novembre contro il Congo

: giovedì 11 novembre contro il e domenica 14 novembre contro il Stanislav Lobotka (SLOVACCHIA): giovedì 11 novembre contro la Slovenia e domenica 14 novembre contro Malta