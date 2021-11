Benevento-Brescia: cori vergognosi dei tifosi ospiti contro Napoli

Allo Stadio Comunale Ciro Vigorito si è giocato il match tra Benevento-Brescia, valido per l'undicesima giornata di Serie B, vinto dalla squadra ospite.

FOTO Getty Images

I tifosi del Brescia non si sono comportati in modo eccellente: hanno infatti cantato dal settore ospiti cori contro i napoletani e Napoli come “Noi non siamo napoletani” e “Napoli me**da” inneggiando inoltre a Norimberga.