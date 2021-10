Napoli-Bologna, le probabili formazioni: dentro i titolari senza Spalletti, Mihajlovic cambia modulo

Stasera, giovedì 28 ottobre alle ore 20:45, si chiude la decima giornata di Serie A con la sfida tra Napoli e Bologna allo Stadio Maradona. Dopo il pareggio esterno contro la Roma di Mourinho per 0-0 gli azzurri - privi di Spalletti per espulsione - vogliono ritrovare subito gol e vittoria per riagganciare il Milan in testa alla classifica.

Senza il proprio allenatore in panchina, condottiero di questo grandioso inizio di stagione, il Napoli viene schierato con i titolarissimi, con pochi reali ballottaggi sciolti: rotazioni rimandate alla gara di domenica sera contro la Salernitana. Dentro Ospina e Lozano, che vengono preferiti dal 1' a Meret e Politano, per il resto undici confermato.

Il Bologna di Mihajlovic, invece, dovrà fare a meno sicuramente di Soumaoro e Soriano, due titolari espulsi nella gara persa in casa 2-4 contro il Milan. In più, rischia di essere fuori (almeno dal 1') Arnautovic, per una botta subita nella stessa partita: è comunque più probabile il recupero, Mihajlovic aspetterà il suo bomber fino all'ultimo (qualora non dovesse farcela, probabile l'impiego di uno degli esterni adattato a punta). In vista, un leggero cambio di modulo per coprire meglio gli spazi: si passa dal 3-4-3 al 3-5-2.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.