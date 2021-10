Giuntoli: "Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Insigne? Non c'è solo lui"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di Napoli-Bologna. Queste le sue parole:

Napoli direttore sportivo Giuntoli

"Giocare per ultimi? Non fa differenza, dobbiamo isolarci e pensare solo alla nostra gara. È così per le grandi squadre, dev'essere così anche per noi.

Rotazioni? Con i cinque cambi il mister riesce a risparmiare 20/30 minuti a tutti. Insigne è importante per noi ma non irrinunciabile, anche lui ha avuto modo di riposare".