Una panchina di Serie A comincia a ballare: possibile una nuova chance per Gattuso

Secondo quanto raccolto in mattinata dal Secolo XIX, l'attuale basso rendimento del Genoa, nonostante le prestazioni fornite dalla squadra non siano davvero deludenti, starebbe facendo meditare la nuova proprietà americana sulla solidità in panchina dell'allenatore Davide Ballardini.

Il quotidiano, inoltre, ha già stilato la lista degli eventuali possibili sostituti che potrebbero sedersi sulla panchina genoana qualora i risultati continuassero a non migliorare. Non solo i nomi di Pirlo o Donadoni, ma si parla anche di Rino Gattuso, ex Milan e fino alla scorsa stagione ex allenatore anche del Napoli, che ha rinunciato alla Fiorentina all'inizio di quest'anno e per ora è rimasto senza panchina.