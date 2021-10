Pardo: "C'è una cosa che accomuna Napoli e Milan!"

Pierluigi Pardo, telecronista italiano, ha parlato del Napoli ai microfoni di DAZN:

"Il Napoli non ha vinto tutte le partite in modo spettacolare, mi viene in mente il rigore di Insigne dove i compagni lo hanno rassicurato. In questo momento la vera forza di Napoli e Milan è l'ambiente che c'è intorno alla squadra!"