Arrivano novità per i gruppi organizzati delle Curve: accadrà giovedì contro il Bologna

Da tempo i gruppi organizzati di tifosi del Napoli non entrano più allo stadio, anche per boicottare le norme anti-Covid che non permetterebbero agli stessi gruppi di tifare la loro squadra gli uni vicino agli altri, quasi come corpo unico, per via delle norme ancora vigenti di distanziamento. Ma col passare del tempo, le cose sembrano migliorare sotto tutti i punti di vista, anche in questo. Secondo quanto informa Tuttosport nella sua edizione odierna, il Napoli avrebbe pensato a una soluzione:

"Da giovedì (contro il Bologna, ndr) potrebbero tornare allo Stadio Maradona anche quelli che da sempre vengono considerati l'anima dello stadio: i gruppi organizzati delle Curve che dovrebbero essere sistemate in apposite Fan Zone", questo quanto comunicato dal quotidiano.