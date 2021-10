La Fiorentina studia il sostituto di Vlahovic: spunta il nome di un calciatore del Napoli

La Fiorentina studia il colpo in attacco per il post Vlahovic, stando a quanto si apprende sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, il club viola studia diversi profili adatti per i due possibili scenari: il primo riguarderebbe la sostituzione dell'attaccante serbo in caso di partenza a gennaio, mentre l'altro arriverebbe dal momento in cui la partenza sarà fissata a giugno.

IPP20210829 Football - soccer: Serie A, CFC Genua 1893 - SSC Neapel, petagna andrea esulta dopo il gol del 1-2 Verwendung nur in Deutschland - GERMANY ONLY *** IPP20210829 Football soccer Serie A, CFC Genoa 1893 SSC Napoli, petagna andrea esulta dopo il gol del 1 2 use only in Germany GERMANY ONLY PUBLICATIONxINxGERxONLY

Nel caso in cui Vlahovic deciderà di lasciare la maglia viola già da gennaio, il club di Firenze studia già il sostituto immediato al cui potrà affidare le sorti dell'attacco ed, infatti, appunta sul taccuino due possibili nomi: il primo è quello di Borja Mayoral mentre il secondo è l'attaccante di proprietà del Napoli Andrea Petagna.