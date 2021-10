Barrow: "Io vicino al Napoli? Vi dico tutto"

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole riguardo il Napoli ed Osimhen.

"Partita con il Napoli? Mihajlovic dice che dobbiamo essere equilibrati. Me ce la giochiamo. Anche se sappiamo che è una grande squadra. Davanti sono forti. Abbiamo perso quattro punti pesanti contro il Genoa e l’Udinese. Sapevamo che erano partite alla nostra portata".

FOTO: Imago - Barrow

Barrow: "Io al Napoli? Vi spiego"

"Osimhen? È molto amico di Kingsley. Quando ci troviamo in campo scherziamo, parliamo. È una persona brava, tranquilla".

"Se sono stato vicino al Napoli? No no, io di mercato non so niente. Davvero".