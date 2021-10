Pazzesco Cesari: "C'era un altro rigore per il Napoli, non se n'è accorto nessuno!"

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, ha mostrato le immagini di un altro possibile rigore non concesso al Napoli e di cui non si è parlato.

Contatto Rui Patricio-Osimhen

C'è stato un contatto in area di rigore, verso la fine del primo tempo, di Rui Patricio su Victor Osimhen. L'ex arbitro ha commentato così a Pressing:

"Voi non l'avete colta, ma ora vi faccio vedere un episodio di Osimhen di cui non ci sono replay! L'attaccante cade a contatto con Rui Patricio. Per me Osimhen è in vantaggio su tutti e tocca il pallone col piede sinistro. Poi ha un contatto col portiere, o è lui che tocca? Questo episodio è molto più dubbio del rigore su Anguissa!"