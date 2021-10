Roma, possibile tribuna per cinque calciatori dopo il Bodo Glimt

La Roma di Josè Mourinho non sta attraversando un buon periodo. Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio e quella contro la Juventus, la debacle in Conference contro il Bodo Glimt ha portato con sé strascichi e polemiche. Lo stesso allenatore portoghese ha dichiarato di poter schierare non più di 12-13 calciatori.

AS Roma v FC Porto - Pre-Season Friendly Amadou Diawara of AS Roma in action during an international club friendly football match between AS Roma and FC Porto at the Bela Vista stadium in Lagoa, Portugal on July 28, 2021. Algarve Portugal fiuza-asromavf210728_npHAH PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xPedroxFiuzax

Perciò per la sfida contro il Napoli potrebbero arrivare novità per la panchina giallorossa. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mourinho potrebbe lasciare in tribuna Mayoral, Kumbulla, Diawara, Villar e Reynolds. La Roma quindi non è nelle migliori condizioni psicologiche per affrontare la gara.

Il Napoli però dovrà giocare una partita perfetta e soprattutto attenta. I giallorossi sono una minaccia e Mourinho ha abituato da sempre a colpi di scena e scelte inaspettate.