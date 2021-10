Ladri nella villa di Dybala a Torino: casa svaligiata mentre era in Russia per la Champions

Brutte notizie per Paulo Dybala. L'attaccante della Juventus è stato suo malgrado il protagonista di una spiacevole vicenda. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, dei ladri sono entrati nella sua villa in collina tra Torino e Moncalieri, forzando una finestra al piano terra.

Dybala derubato: ladri in casa mentre lui era impegnato con la Juventus in Champions League

Paulo Dybala Oriana Sabatini compagna

Il tutto è avvenuto mentre l'attaccante argentino era impegnato per la trasferta in Russia contro lo Zenit a San Pietroburgo per la gara di Champions League della Juventus. Probabile che i malviventi abbiano studiato a tavolino il colpo per essere certi di non incontrare i proprietari della villa e per individuare lo stratagemma migliore per eludere i controlli.

Proprio un vigilante privato che controlla la zona, forse sapendo che il proprietario era assente, si è insospettito vedendo movimento nella casa e ha dato l'allarme. Non è ancora chiaro che cosa i ladri siano riusciti a portare via, sembra manchi una preziosa collezione di orologi ma il calciatore sta ancora facendo l'inventario per stimare il danno.