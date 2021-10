Di Marzio: "Il Legia Varsavia vuole farlo con i tifosi del Napoli!"

In diretta a Radio Marte è intervenuto il noto giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio, reduce dalla sua visita a Varsavia.

Di Marzio ha espresso la sua opinione sul match di Europa League di questa sera e ha riportato le impressioni ricevute dal club durante la sua visita.

“Oggi il Legia è terzultima in classifica in campionato e per loro è quasi una tragedia nazionale. L’Europa League, quindi, è importante a livello motivazionale per cercare di dare entusiasmo, ma prendono sicuramente più in considerazione il campionato. Il Napoli è sicuramente più forte, anche se fa turnover, e deve sfruttare l’effetto entusiasmo e la paura che i giocatori del Legia avranno".

FOTO: Imago

Per quanto riguarda invece la partita di ritorno, ha detto: "Al ritorno sarà diverso, perché giocare lì è davvero difficile. C’è un’atmosfera fantastica, i tifosi del Legia sono tra i più riconosciuti in Europa per le loro coreografie e il loro tifo. Quelli del Leicester, sono rimasti a bocca aperta quando sono stati lì allo Stadio".

"Inoltre vi dico una cosa: aspettano veramente a braccia aperte i tifosi del Napoli per stare insieme. Mi hanno detto che c’è la volontà di ospitare i napoletani con grande affetto e rispetto. Penso, essendo stato lì, di poter garantire che ci sarà un clima di assoluta cordialità, anche se ovviamente gli scemi ci sono ovunque. Gli è dispiaciuto molto non poter far venire i propri tifosi oggi a Napoli".