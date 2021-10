Occhio, Napoli: la vittoria col Torino è meritata ma "bugiarda"

Il Napoli viaggia sull'ali dell’entusiasmo per l'ottavo successo di fila in campionato e perché mantiene la testa della classifica a punteggio pieno sopra tutte le altre big, ma attenzione ad adagiarsi sugli allori. La vittoria di ieri, dati alla mano, può ritenersi una vittoria un po' "bugiarda".

Meritata, per come sono state sfruttate le occasioni da rete e per il fatto di aver centrato un palo, di aver visto annullare un gol e di aver visto parare un rigore, ma pur sempre bugiarda (e chi sostiene con forza il contrario mente e risponderà a quest'idea con delle illazioni legate alla "presunta volontà di distruggere un ambiente").

Possesso palla praticamente pari (51% Napoli), 11 tiri a 10 in favore del Torino, 3 tiri in porta a testa. Se il Napoli non ha pareggiato la partita è stato per fortuna, cattiveria e, diciamolo chiaramente, perché il Torino non è stato capace di sfruttare delle palle gol solari, come quella alla fine del primo tempo, dove Brekalo sceglie di servire Sanabria a destra e non Linetty liberissimo a sinistra.

Qui ritorniamo sul discorso del "non aver affrontato ancora le big", perché in effetti solo la Juventus tra le sette sorelle moderne della Serie A ha affrontato il Napoli (e perso). Poniamoci una domanda: le occasioni incredibili che il Torino ha saputo ricamarsi contro un Napoli in formissima e pieno a punteggio pieno sarebbero state sbagliate anche da Inter, Milan, Lazio o proprio dalla Roma prossima avversaria in campionato?

Il Napoli di Spalletti è bellissimo, appassiona, ma occhio a mollare la presa. Non sappiamo alla "prima non vittoria" come reagirà la squadra nei successivi match - anche se l'atteggiamento che l'allenatore ha mostrato finora lascia ben sperare, dunque ci si aspetterebbe la risposta migliore possibile anche dalla squadra.

Per continuare ad alimentare i sogni della tifoseria servono risposte concrete, che il Napoli ha già dato finora, ci mancherebbe, ma d'ora in poi dovrà continuare a darle anche contro le grandi. Se riuscirà, sarà un Napoli da scudetto, perché storicamente lo scudetto lo vince chi batte le piccole e chi batte le grandi.

Ricordiamo che l'obiettivo principale è ritornare in Champions League e basterebbe arrivare anche quarti. Ma con un Napoli così, perché accontentarsi? Perché non si dovrebbe provare a non smettere mai di vincere?

Lorenzo Gentile