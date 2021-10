Infortunio nel Torino: il giocatore è costretto a lasciare il campo

Si sta disputando Napoli-Torino allo Stadio Diego Armando Maradona e, dopo soli 7 minuti dall'inizio del match, i granata sono subito costretti a effettuare un cambio.

Infortunio Rolando Mandragora

Infatti, il capitano Rolando Mandragora ha dovuto lasciare il campo (in lacrime) per un infortunio al ginocchio. Al suo posto è entrato il giovane Ben Lhassine Kone: esordio in Serie A per l'ivoriano.