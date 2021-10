Emergenza totale per la prossima avversaria del Napoli: gli infortunati

Il ct del Legia Varsavia Czesław Michniewicz ha parlato in conferenza stampa a proposito della situazione infortunati; resta un aspetto da monitorare, dato che il Legia sarà la prossima avversaria del Napoli in Europa League, giovedì alle 21.00.



Ecco quanto ha detto l'allenatore polacco:

"Artur Boruc non si sta allenando, attendiamo notizie migliori. Dovrà osservare un periodo di riabilitazione. Joel Abu Hanna è tornato da Israele, purtroppo, con un infortunio. Probabilmente dovrà subire un intervento chirurgico, c'è un'alta probabilità che non giocherà questo turno e potrebbero volerci fino a otto settimane. Mateusz Hołownia lamenta un lieve infortunio che non gli ha permesso di allenarsi. Gli altri giocatori invece non hanno problemi".