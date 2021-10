Spalletti finalmente realizzerà un desiderio che coltiva dall'estate

Come scrive quest'oggi sulle sue pagine il Corriere dello Sport, uno dei più grandi desideri di Spalletti da che ha firmato per il Napoli l'estate scorsa sta per avverarsi: pian piano, grazie agli splendidi risultati ottenuti finora e anche per via della lontananza fisica dei tifosi dallo stadio causa Covid, il Maradona sta tornando a riempirsi.

"Col Torino, domenica, dovrebbero essere trentamila le presenze. Ironia della sorte, lo stadio di Fuorigrotta - che ora si chiama Maradona - tornerà a riassaporare un po' di normalità proprio in occasione della sfida ai granata, gli ultimi rivali affrontati prima del lockdown".

"Da allora è cambiato tutto e anche il Napoli ha attraversato periodi differenti, oggi è primo e si gode questo splendido momento di forma che potrà alimentarsi, in futuro, anche grazie al sostegno dei tifosi, sempre più numerosi".