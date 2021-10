Il dato degli spettatori di Napoli-Torino: al Maradona ci sarà il "pienone"

Napoli-Torino di domenica 17 ottobre alle ore 18:00 sarà la prima partita con il 75% della capienza massima consentita per ospitare i tifosi allo stadio. Al Maradona ci sarà quasi il "pienone", più di 30000 tifosi su circa 41000 massimi a disposizione, come precisa l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Esaurite le due Curve, mentre stanno per terminare anche i biglietti per i Distinti superiori e aumentano le richieste sia per la Tribuna Nisida sia per la Tribuna Posillipo.