Auriemma propone un'alternativa a Insigne: "Ecco chi potrebbe tirare i rigori"

Raffaele Auriemma, nel corso della trasmissione Si gonfia la rete su Radio Marte, ha analizzato la questione della mancanza di un'alternativa a Lorenzo Insigne per andare dal dischetto.

“L’alternativa per il rigorista è necessaria. Tirare un rigore in un determinato momento può pesare ad un calciatore, quindi ogni giocatore deve avere la maturità di rendersi conto della situazione. Contro la Fiorentina, ad esempio, si vedeva che a Lorenzo quel pallone pesava ed infatti ha sbagliato, merito anche di una grande parata del portiere. A questo punto, però, non è meglio avere un altro in alternativa?"

FOTO: Imago

Il giornalista napoletano ha inoltre proposto le sue possibili soluzioni: "Secondo me, potrebbe calciarli Fabian Ruiz. Anche Koulibaly non è una cattiva idea”.