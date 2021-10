Juventus-Napoli Femminile, match visibile in chiaro in TV

Domani sarà una giornata speciale per il Napoli Femminile. Le azzurre di Pistolesi, infatti, sono attese dalla difficile sfida alle Juventus Women, ma il tecnico del Napoli ci crede.

La gara - che verrà disputata domani a Vinovo alle 14.30 - sarà visibile in diretta su La7 e La7d (oltre che su TIM Vision).

Pistolesi recupera in attacco Chatzinikolau e Popadinova (assenti invece Awona e Blanco), e avrà la possibilità di far esordire la stella argentina Soledad Jaimes (autrice di 62 gol con il Santos in Brasile), che ha ormai ultimato le pratiche per il tesseramento.

Soledad Jaimes Argentina

Queste le dichiarazioni pre-gara del coach azzurro:

"Juventus-Napoli è sempre una partita speciale: proveremo a fermare la loro corsa, visto che vengono da 29 vittorie consecutive. Cercheremo di non far prendere 30 alla Juve a questo esame.

Fin qui ci siamo adattati schierando davanti calciatrici che hanno caratteristiche da contropiede, adesso potremo sviluppare un gioco diverso alternando Deppy, Popa e Sole.

A prescindere da questo, dovremo giocare con l’atteggiamento giusto, lo stesso che mette sempre in campo la Juventus, mai superficiale e sempre tignosa. La qualità aiuta per vincere le partite, ma in gare speciali come questa serve anche tanto altro".