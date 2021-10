"Erbaccia televisiva da estirpare", scontro tra Paola Ferrari e Melissa Satta

La giornalista sportiva Paola Ferrari nell'intervista al settimanale Oggi ha commentato l'arrivo di Melissa Satta alla trasmissione di Fabio Caressa Sky Calcio Club.

"La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata, avvilente. È “erbaccia” televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare".

Secondo la Ferrari, dunque, la presenza della showgirl in una trasmissione calcistica non fa altro che alimentare lo stereotipo della bella donna che ricopre quel ruolo unicamente per sue qualità estetiche e che non è qualificabile come una giornalista.

Di pronta risposta, la Satta ha dichiarato di essere entrata a far parte del programma non per fingersi una giornalista, quanto per fare spettacolo, in linea con le intenzioni della trasmissione.

Le sue parole: "Non sono una giornalista e non mi permetterei mai di definirmi giornalista, perché, appunto, non lo sono. In Sky ci sono donne che fanno le giornaliste in maniera pazzesca, sono bravissime. Rispetto tantissimo il loro ruolo. Sono stata chiamata da Fabio Caressa al Club per fare spettacolo, perché si voleva dare una chiave un po’ diversa al programma e ho cercato di portare quello che sono io”.