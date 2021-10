Cavani lascia il Manchester United: può firmare per un altro top club

Edinson Cavani lascerà il Manchester United nel prossimo calciomercato. El Matador si è visto chiudere la strada dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, a cui ha anche lasciato la maglia numero 7, e ora sta decidendo il suo futuro.

L'addio di Cavani al Manchester United è imminente. Con Solskjaer non sta più trovando spazio come l'anno scorso ed è stato relegato a panchinaro di lusso. Nel mercato di gennaio, l'ex bomber del Napoli potrebbe firmare per un altro top club.

Calciomercato, Cavani al Real Madrid: affare di gennaio

Secondo quanto riferisce la BBC, Edinson Cavani saluterà il Manchester United nel calciomercato di gennaio. Ad attenderlo c'è Carlo Ancelotti e il Real Madrid che ora stanno cercando un degno sostituto di Karim Benzema. I Galacticos faticano a vincere in Champions League e stanno valutando l'innesto del Matador per assicurarsi tanti gol in futuro.