L'ex attaccante sugli azzurri: "Servirà al Napoli per vincere a Firenze"

L'ex giocatore Francesco Flachi, passato anche tra le fila della Fiorentina, prossima avversaria del Napoli, è intervenuto a "1 Football Club", parlando dell'imminente sfida tra il Napoli e la compagine di Italiano.



"Gli azzurri hanno sprecato tante energie per la gara in Europa League, ma per mettere in difficoltà la Fiorentina ci sono altri mezzi e l'Udinese, pur perdendo, l'ha dimostrato. Il Napoli ha iniziato alla grande questa stagione, la sconfitta con lo Spartak è stato un incidente di percorso, ma se i ragazzi di Spalletti vogliono allungare la striscia positiva in campionato serve la forma fisica e mentale adeguata."



"Fiorentina e Napoli sono le due squadre che stanno giocando meglio, Italiano la sta rendendo la rivelazione del campionato, ma Spalletti ha dalla sua un importante bagaglio di esperienza nei momenti cruciali. Saranno proprio i due tecnici a deciderla, può essere un incontro davvero interessante.



"Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per far bene ma occhio a non sottovalutare i viola"

