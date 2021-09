Juventus sotto indagine: verifica della Consob sui 43 milioni di ricavi dalle plusvalenze

Ancora guai per la Juventus e Andrea Agnelli: la Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa) ha avviato una verifica nei confronti del calciomercato bianconero.

La Consob mette nel mirino gli oltre 43 milioni di euro di ricavi da gestione dei diritti dei calciatori, suddivisi in quasi 30 milioni di euro di plusvalenze, oltre 6 milioni di euro da ricavi per prestiti e altri ricavi sempre per circa 6 milioni di euro. Le maxi plusvalenze di giocatori della Primavera come Portanova e Petrelli al Genoa e Tongya al Marsiglia sono sotto la lente d'ingrandimento della commissione.