Spalletti: "Abbiamo gestito la partita senza affanno. Titolari? Non servono giocatori con la puzza sotto al naso"

Al termine del match Napoli-Cagliari, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito quanto evidenziato:

Cosa manca per crescere?

"Abbiamo già perso negli anni passati e sappiamo come, poi abbiamo perso con il Benevento. Quando giochiamo con la maglia del Napoli è sempre una partita ufficiale. Dobbiamo migliorare questa qualità sulla trequarti, per andare ad occupare lo spazio giusto e chiudere le partite".

Un condominio con Simone Inzaghi, Sarri, Mourinho, come si sta sull'attico?

"Dobbiamo ancora crescere, c'è potenzialità. Stasera abbiamo gestito la partita senza andare in affanno. Se l'avessimo chiusa prima sarebbe stato meglio. La gente si aspetta tanto, ma dobbiamo ancora crescere e vedere come si reagisce ai gol presi. Dobbiamo essere coscienti e sapere dove si vuole andare".

Su Anguissa.

"In Inghilterra hanno tutti una grande fisicità e copertura degli spazi. Va a completare una squadra che in alcuni aspetti era carente. Alla fine del primo tempo nello spogliatoio parla del contorno della sua situazione. È uno che prende notizia e va a vedere da dentro al campo i comportamenti della squadra avversaria. È una persona intelligente, un calciatore forte, un ragazzo tenerissimo. Ha fatto amicizia subito con tutto il gruppo. È qualcosa di particolare".

L'atteggiamento buono di chi è entrato.

"Chi non si sente titolare, non può fare il titolare neppure dall'inizio perchè ha una personalità rivolta a se stesso. Se uno non ce la fa deve essere aiutato dai compagni, se non capisce si fa capire. Ogni calciatore è titolare dei propri minuti in campo, che siano 90 o 10. In generale ci sono squadre che ancora devono essere in forma, un po' anche noi. Ci vogliono calciatori che si sono allenati bene, non quelli con la puzza sotto al naso.

Sono stato un giocatore scarso, e allenatore scarso però ho lavorato tanto e battuto squadre ed allenatori più forti".