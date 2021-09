Report allenamento: ancora lavoro personalizzato per Lobotka

Il Napoli giocherà domani sera alle 20:45 contro il Cagliari allo stadio Maradona. Gli uomini di Spalletti cercheranno di restare a punteggio pieno e di battere una squadra ostica come i sardi. Con una nota sul proprio sito ufficiale, l'SSC Napoli ha reso note le ultime novità dall'allenamento. Di seguito il comunicato.

"Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari allo Stadio Maradona in programma domani alle ore 20.45 per la sesta giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata a torello e attivazione atletica. Successivamente sviluppo su calci piazzati ed esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra".