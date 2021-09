L'elogio a Spalletti: il nuovo allenatore ha voluto prendersi una responsabilità più grande

Il nuovo Napoli di Luciano Spalletti fa sognare una piazza, le fa alimentare sogni che dopo le ultime stagioni parevano impossibili. Napoli, dopo un avvio di stagione così scoppiettante, con la squadra da sola in vetta alla classifica, sogna in grande. L'obiettivo resta la Champions ma l'entusiasmo palpabile in città fa riflettere, anche la Gazzetta dello Sport si pone l'interrogativo, viste le premesse: il Napoli potrà lottare per lo scudetto?

"In tre mesi (Spalletti, ndr) ha saputo conquistarsi la passione dei napoletani, un sentimento che non è per tutti. Questione di simpatia, senz'altro. Ma incantare Napoli non è facile, per conquistarla c'è bisogno di farla sentire importante, di darle prestigio, soprattutto nelle competizioni dove non sempre è riuscita a prevalere. Ebbene, lui s'è voluto assumere la responsabilità di portare il Napoli lì dove soltanto Bianchi (1987) e Bigon (1990) sono riusciti in quasi 100 anni di storia: a conquistare lo scudetto", scrive oggi il quotidiano.