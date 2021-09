Osimhen o Insigne? Arriva la decisione della Lega sul primo gol azzurro

Il primo gol del Napoli ad Udine arriva da Osimhen anche se, a primo impatto, c'è stato un'attimo di incertezza sulla paternità del gol. Ad onor del vero il tiro è stato tentato da Insigne, che ha superato Silvestri con un pallonetto perfetto. Sulla linea però Osimhen, anticipando Samir, ha toccato il pallone per spingerlo in rete.

Il tocco finale e decisivo è quindi del nigeriano come anche confermato dalla Lega Serie A. Per Osimhen si tratta della terza rete consecutiva, dopo la doppietta rifilata al Leicester in Europa League. L'attaccante nigeriano sta segnando con continuità, oltre a dare tutto per i compagni.